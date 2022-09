Bild des Tages: Das Commonwealth trauert

Mexiko trocknet aus

Die Böden sind völlig ausgetrocknet, die Stauseen fast leer: Mehrere Jahre in Folge hat es in Mexiko kaum geregnet. Die Lage ist mittlerweile so schlimm, dass die Nationale Wasserkommission den Dürre-Notstand ausgerufen hat. Auch am La Boca-Stausee herrscht gespenstische Leere, weil keine Touristen mehr zum Bootfahren, Wasserskifahren oder einfach nur zum Essen kommen.