So wie jedes Jahr feiert New York City Anfang September die West Indian Day Parade - ein farbenfroher Umzug zu Ehren der karibischen Länder wie Trinidad und Tobago, Haiti oder Jamaika. Die karnevalsähnliche Parade existiert bereits seit den 1930ern Jahren. In diesem Jahr wurde das Fest allerdings durch eine Attacke überschattet, bei der mehrere Menschen durch Schüsse verletzt wurden.