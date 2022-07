Bild des Tages: Champagner, aber dalli!

Keine Berührungsängste

Das islamische Opferfest Eid al-Adha findet in diesem Jahr vom 8. bis 12. Juli statt. Auf dem Foto sieht man viele Muslime am heiligen Schrein von Imam Abbas in Kerbela. Mit dem Opferfest wird an eine Geschichte aus dem Koran erinnert: Prophet Ibrahim war bereit, Allah seinen Sohn zu opfern. Doch Allah verhinderte es. Stattdessen wurde ein Lamm geopfert. Darum werden auch heute Tiere geschlachtet.