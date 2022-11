Bunter Himmelsgruß

Mit riesigen selbst gebauten Drachen gedenken die Menschen in den guatemaltekischen Dörfern Sumpagno und Santiago Sacatepéquez ihren Toten an Allerheiligen. Die großen kunstvoll gestalteten Drachen aus Seidenpapier werden wie Segel aufgestellt, kleinere fliegen in Wettbewerben durch die Luft. Die Tradition gibt es seit über 100 Jahren, die Drachen sollen den Seelen den Weg in den Himmel weisen.