Bild des Tages: Buddha im Trüben

Arien auf dem Badehandtuch

Beobachten Sie auch so gerne Menschen am Strand? Bei der Oper "Sun & Sea" während des Santiago a Mil Theater Festivals in Chiles Hauptstadt dürfen Sie das auch ganz ungeniert. Menschen in Badebekleidung lesen ein Buch, spielen Karten - oder fangen kurzerhand an eine Arie zu singen, in die andere einstimmen. So klingt "Bitte creme mich an der Schulter ein" auf einmal richtig poetisch.