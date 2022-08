Bild des Tages: Brezel bald Kulturerbe?

Breze, Brezn, Brezel - bald UNESCO-Kulturerbe?

Das Laugengebäck ist sowohl in Baden-Württemberg als auch in Bayern, Österreich, der Schweiz und im Elsass beheimatet. Die württembergische Bäckerinnung hatte den Antrag gestellt, die Brezel zum immateriellen Kulturerbe zu machen. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will zwar gerne "eine länderübergreifende Initiative" daraus machen. Aber: "Die beste Brezel ist schwäbisch", so der Schwabe.