Die Poinsettia kommt: Die auch als Weihnachtsstern bekannte und in Europa beliebte Pflanze stammt eigentlich aus Mittelamerika. In den 1800er Jahren gelangte sie zunächst von Mexiko in die USA und kurze Zeit später nach Europa. Für den hiesigen Markt werden die Stecklinge mittlerweile oft per Flugzeug aus Afrika gebracht.