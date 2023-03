Welt

Bild des Tages: Birmingham ist auf den Hund gekommen

Gestylt, frisiert, in Szene gesetzt: Bei der weltgrößten Hundeshow "Crufts" in Birmingham kämpfen über 18.000 Hunde um den begehrten Titel "Best in Show". Am ersten Tag sorgte ein Wintereinbruch für Herausforderungen.

Birmingham ist auf den Hund gekommen Jedes Jahr im März lädt die "Crufts", die weltgrößte Hundeausstellung nach Birmingham, um den schönsten Hund in diversen Veranstaltungen zu finden. Ihren Namen hat die Messe von dem Unternehmer Charles Cruft, der den Wettbewerb 1891 in London ins Leben rief, um den Umsatz seiner Hundefutterfirma zu steigern. In diesem Jahr wirbelte der Schnee am ersten Tag den Wettbewerb etwas durcheinander.

Frühlingsmond - leider nur in Apulien Der dritte Vollmond des Jahres steht üblicherweise ganz im Zeichen des Frühlings. Daher wird der volle Mond im März gerne auch Lenzmond genannt. Angesichts der spätwinterlichen Verhältnissen in unseren Breiten klingt das beinahe wie eine Irreführung. In der apulischen Hafenstadt Molfetta trifft es absolut zu: Mit dem Mondaufgang zwischen den Domtürmen endete ein sonniger Tag bei lauen 20 Grad ...

Das passt nicht zusammen Mehrere Dinge passen hier nicht wirklich gut zusammen: März und Winter, aber auch Autofahren und Schnee in Deutschland. Kaltluft aus dem hohen Norden bringt einen überraschend kräftigen Wintereinbruch in weite Teile des Landes. Folgerichtig sorgt der anhaltende Schneefall nicht nur für schöne Bilder wie hier, sondern wirbelt vielerorts auch den Berufsverkehr durcheinander.

Surfen im Englischen Garten Auch wenn der nächste Strand von München sehr weit entfernt ist, ist es trotzdem möglich, dort zu surfen. Im Englischen Garten gibt es die sogenannte Eisbachwelle. Diese ist eine künstlich mit einer Eisenbahnschwelle angelegte Welle, welche zum Surfen genutzt wird. Mit Neoprenanzug, passenden Schuhen und Handschuhen können die Wellenreiter auch im Winter im eisigen Eisbach ihrem Hobby nachgehen.

Nationaler Volkskongress eröffnet Jedes Jahr Anfang März kommt das chinesische Parlament zu einer knapp zehntägigen Sitzung zusammen. Mit seinen fast 3.000 Delegierten ist der Volkskongress die größte gesetzgebende Versammlung der Welt. Tatsächlich kommen aufgrund des Einparteiensystems aber keine Diskussionen zustande. Die Delegierten stimmen üblicherweise allem zu, was ihnen die kommunistische Staats- und Parteiführung vorlegt.

Warm eingepackt Während Europa den Frühling herbeisehnt, macht sich die Modewelt schon Gedanken, mit welchen Outfits wir am besten durch den nächsten Winter kommen. Denn bei der Pariser Modewoche werden schon die Herbst-Winter-Kollektionen präsentiert. Dieses Modell scheint insofern alltagstauglich, als dass es den Kopf kuschelig warm hält.

Gute Ernte Dieses Jahr haben die Bauern im Norden Bangladeschs Glück gehabt. Die Ernte blieb von Krankheiten verschont, die Erträge sind besser als im vergangenen Jahr. Dieser Bauer trocknet seinen Mais in der Sonne. Die Ware verkauft sich für 1100 bis 1200 Taka pro Maund, einer in Teilen Asiens genutzten Maßeinheit. Das entspricht rund 10 Euro für etwa 37 Kilogramm - also weniger als 30 Cent je Kilogramm.

Rastplatz mit spektakulärer Aussicht Die Cheopspyramide von Gizeh: Pharaonengrab und eines der sieben Weltwunder der Antike. Seit 4500 Jahren gibt ihr Bau Rätsel auf. Mithilfe eines Endoskops haben nun Wissenschaftler im tiefsten Inneren eine weitere, erstaunlich große Kammer gefunden. Statt zu forschen, kann man an der Pyramide aber auch prima chillen, seine Gedanken schweifen und das Alte Ägypten in der Fantasie auferstehen lassen.

Die frierenden Palmen von Hesperia Ein seltener Wintersturm fegte in der vergangenen Woche über den US-Bundesstaat Kalifornien hinweg, brachte Regen und Schnee, wo es sonst eher warm und trocken ist. Der Sturm ist vorbei, die Kälte bleibt. Und so müssen in Hesperia am Rande der Mojave-Wüste die Palmen weiter bibbern. Auch in den kommenden Tagen wird es dort nachts frostig.

Der Kälte mit Kälte zu Leibe rücken Zum Start des meteorologischen Frühlings zieht eine Kältewelle übers Land mit Nachtfrost in weiten Teilen Deutschlands. Die Obstbauern in Niedersachsen sehen deswegen ihre Ernte gefährdet und bekämpfen Kälte mit Kälte. Durch künstliche Beregnung entsteht bei Nachtfrost auf den Bäumen ein Eispanzer. Solange die Schicht nach außen wächst, greift der Frost die noch kleinen Blüten innen nicht an.

Katzenhort Bei ihm finden die Katzen Zuflucht: Mohammed Alaa al-Jalil - auch bekannt als der Katzenmann von Aleppo. Aktuell hat er die vielen Tiere, die nach dem Erdbeben in Syrien kein Zuhause mehr haben, bei sich aufgenommen. Alaa al-Jalil hat jedoch schon lange Erfahrung mit der Rettung von Tieren aus Haustrümmern. Grund: Der seit Jahren währende Bürgerkrieg in Syrien.

Die Ruhe vor dem (bunten) Sturm In wenigen Tagen fliegt dieses Farbpulver durch die Lüfte. Beim Holi-Fest, das in weiten Teilen Indiens auch unter anderem Namen gefeiert wird, begrüßen gläubige Hindus unter anderem den nahenden Frühling. Dafür nutzen sie das Gulal-Pulver oder gefärbtes Wasser.

Teuflische Esel In Güímar auf Teneriffa wird die Sardine beerdigt - so beschließt man hier den Karneval. Doch wie jedes Jahr stürmen Hexen das Fest. Verwandelt in Eselstuten wollen sie den Bauern die Vorräte stehlen. Hier kann nur ein Exorzismus helfen, um den Spuk zu beenden. Nach einem heftigen Kampf Gut gegen Böse sind die Dämonen besiegt und alles wird endlich ruhig. Ein komplizierter, aber schöner Brauch ...

Hallo mein Engel Unweit der Botschaft Russlands in Berlin wurde für einige Tage ein in der Ukraine zerstörter russischer Panzer aufgestellt. Die Kunstinstallation soll seit dem Jahrestag der russischen Invasion als Mahnmal dienen. Direkt neben dem Symbol für die Gewalt will dieser Friedensengel an die Möglichkeit erinnern, den Krieg zu beenden. Heißen wir ihn und den Friedensgedanken in unserer Welt willkommen!

Eiffelturm in Blau-Gelb Das weltberühmte Wahrzeichen der französischen Hauptstadt wurde kurz nach Sonnenuntergang Donnerstagabend in blau und gelb gehüllt. Mit der Aktion soll nach Angaben der Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, symbolisch die Unterstützung Frankreichs für die Ukraine untermauert werden.

Protest gegen Delfin-Sterben Mit 400 lebensgroßen Fotos von lebendigen und toten Delfinen, die vor dem Invalidendom aufgestellt waren, wollten die Mitglieder der Tierschutzorganisation LPO ihrer Forderung nach einer Beschränkung des Fischfangs Nachdruck verleihen. Nach Angaben der französischen Beobachtungsstelle für Meeressäuger hat die Zahl der getöteten Delfine vor Frankreichs Küsten seit 2016 zugenommen.

Feuer vertreibt böse Geister Traditionell werden die sogenannten Biikefeuer am Abend des 21. Februar in Nordfriesland entzündet - so wie hier auf der Insel Sylt. Mit der Tradition, die es seit dem Mittelalter gibt, sollen wohl böse Geister vertrieben und die Saat des neuen Jahres geschützt werden. Davon ab ist es für viele der Bewohner eine liebgewonnene Tradition und eine willkommene Abwechslung vom Alltag.

Putins Blutbad Karneval ist mehr als der sogenannte "organisierte Frohsinn". Das bunte Treiben, das mit den Rosenmontagszügen traditionell seinen Höhepunkt erreicht, hat immer schon als Ventil gedient, um Kritik an Politik und den herrschenden Machtverhältnissen zu üben. Der Mottowagen mit dem russischen Präsidenten Putin, der in einer blau-gelben, mit Blut gefüllten Wanne badet, sagt mehr als tausend Worte.