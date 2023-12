Eigentlich sollte die UN-Klimakonferenz in Dubai (COP28) am Dienstag enden - doch der am Montag veröffentliche Entwurf hatte für große Empörung gesorgt. Die neue vorläufige Erklärung kommt den Kritikern etwas entgegen; ein ganz klarer Ausstieg aus fossilen Energien ist nicht enthalten. Ob sich darüber die Tierwelt, die so symbolträchtig auf der Al Wasl-Kuppel projiziert wurden, freuen wird?