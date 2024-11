Aurora in grün: Diese magischen Lichter wurden über dem alten Gardur-Leuchtturm an der Nordspitze der Halbinsel Reykjanes in Island gesichtet - und mit der Kamera festgehalten. Wer auf Nummer sicher gehen will, schaut vorab auf dem Aurora forecast, wo und wann die Lichter vermutlich erscheinen werden. Die beste Zeit für Polarlichter ist zwischen September und April.