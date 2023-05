Das schwierige Geschäft mit dem Schilf

Schilfrohrbauer Jacobus van Hoorne kontrolliert die Schilfstapel in seinem Lager in Weiden am See, Österreich. Er hofft auf ein Comeback des traditionellen Handwerks in Österreich als nachhaltigere Alternative für den Bau von Dächern. Doch die harte Konkurrenz aus China bedroht die Existenz von van Hoorne und vier weiteren verbliebenen Reetdachdeckern in Österreich.