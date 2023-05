Ein Tanz für vermisste Mütter

Der zweijährige Akio Pierro von der Bonaparte First Nation tanzt anlässlich des Muttertags-Pow Wow in Vancouver, British Columbia. Die traditionelle Zusammenkunft indigener Nordamerikaner hat einen traurigen Hintergrund - sie soll an vermisste und ermordete Frauen und Mädchen erinnern. Offiziell wurden mehr als 1000 weibliche Angehörige der First Nation in den vergangenen Jahrzehnten ermordet.