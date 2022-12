Chanukka: Acht Tage, acht Kerzen

Am 18. Dezember wird das erste Licht am über zehn Meter hohen Chanukkaleuchter vor dem Brandenburger Tor in Berlin entzündet. Damit beginnt das jüdische Lichterfest Chanukka. Bis zum 26. Dezember kommt an dem Leuchter jeden Tag ein weiteres Licht dazu. Das Fest erinnert an die Weihe des neu errichteten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 vor der christlichen Zeitrechnung.