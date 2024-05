Eingang, Ausgang, Durchgang? Ein letzter Gang mit dem Helm in der Hand: Formel-1-Ikone Ayrton Senna am Ende eines Zielflaggen-Spaliers. Die Installation ist ein Teil der Ausstellung "Ich, Ayrton Senna da Silva", mit der Brasilien seinen Sporthelden zum 30. Todestag ehrt. In seinem letzten Rennen am 1. Mai 1994 in Imola sah der dreimalige Champion die Zielflagge nicht mehr: Er verunglückte tödlich.