Bild des Tages: Auf dem Trockenen

Mehrfach ist der Lac des Brenets zwischen der Schweiz und Frankreich in der Vergangenheit ausgetrocknet, doch noch nie so früh wie in diesem Jahr. Seit Wochen hat es in der Region nicht mehr geregnet.

Auf dem Trockenen Um sieben Meter ist der Wasserpegel des Lac des Brenets zwischen der Schweiz und Frankreich innerhalb weniger Wochen gesunken. Der Fluss Doubs fließt nur noch als kleines Rinnsal in der Mitte des Sees - die Boote liegen schon seit vielen Tagen auf dem Trockenen. Wie weite Teile Europas leidet auch der Grenzsee zwischen der Schweiz und Frankreich unter der zweiten Hitzewelle dieses Sommers.

Die Alternative zur EURO 2022 Im südlichen Peru fand ein Turnier der indigenen Völker statt. Das Mannschaftsfoto der Aymara kann sich sehen lassen - die Trikots sind zumindest ausgefallen. Auch das Fußballfeld verlangt den Spielerinnen einiges ab.

Gion Matsuri Festival: Götter beschwichtigen Seit über 1000 Jahren gibt es das Gion Matsuri Festival in Kyoto, das jährlich am Yasaka-Schrein abgehalten wird. Das Festival hat seinen Ursprung in einem Reinigungsritual. Es soll die Götter beschwichtigen, die Krankheit, Feuer, Erdbeben und Überschwemmungen verursachen können. Neben zahlreichen Ritualen und Veranstaltungen ist bildet eine Prozession im Juli der Höhepunkt der Veranstaltung.

Ein bisschen Spaß muss sein Endlich: Nach zwei Jahren Pause findet die Rheinkirmes in Düsseldorf wieder statt - eines der größten Volksfeste im westdeutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die dunklen Wolken sollen den Spaß nicht trüben! Mit über 300 Schaustellern ist für jeden etwas dabei. Bis zum 24. Juli werden fast vier Millionen Besucher erwartet.

Wenn es Nacht wird am Kumano-Nachi-Schrein Der Ort hat etwas Magisches: Eine alte Steintreppe führt hinab zu rauschenden Wasserfällen. Jedes Jahr am 14. Juli wird hier am Kumano-Nachi-Schrein in Wakayama in Westjapan ein Feuerfest zelebriert. Singende Fackelträger erleuchten dann den Pfad durch den dunklen Wald. Mit dem Ritual werden zwölf Shinto-Gottheiten einmal im Jahr zum heiligen Wasserfall geleitet.

Supermond über New York Die Nachtschwärmer in New York City wurden belohnt: Sie konnten den für Juli typischen Supermond über der Skyline sehen. Der Vollmond im Juli wird übrigens auch "Bockmond" genannt, weil das Geweih der männlichen Hirsche zu dieser Zeit am schnellsten wächst. (14.07.2022)

Bunte Fußball-Fans Wie ein Wimmelbild mutet die Zuschauertribüne im Rajamangala National Stadium in der thailändischen Hauptstadt Bangkok an - die Besucher hatten sich während des Testspiels zwischen Manchester United und FC Liverpool (4:0) ihre Einmal-Regenjacken angezogen. Beide Mannschaften halten derzeit ihr Trainingslager in dem Land ab, am 5. August geht es dann los mit der Premier League.

Summer in the City Fast ähneln sich das Flugzeug und der Schwimmer ein wenig - einer hoch in der Luft und der andere, nun ja, hoch im Wasser. Denn das Schwimmbecken im Bild ist nicht irgendeines, sondern gehört zu den luxuriösesten der Welt, es schwebt 35 Meter über dem Boden. Erst kürzlich eröffnet, ist der transparente Sky Pool im Londoner Stadtteil Nine Elms zwischen Luxusimmobilien in der Luft aufgespannt.

Champagner, aber dalli! Jedes Jahr messen sich Kellnerinnen und Kellner von Bars und Restaurants im Londoner Stadtteil Soho in einer Kernkompetenz ihres Fachs: Schnell sein und gleichzeitig die Balance halten. Die Teilnehmenden des "Waiters Race" dürfen das Tablett nur mit einer Hand halten und müssen die darauf befindliche Champagnerflasche, Glas und Aschenbecher heil über die Ziellinie bringen. Nichts für Anfänger!

Keine Berührungsängste Das islamische Opferfest Eid al-Adha findet in diesem Jahr vom 8. bis 12. Juli statt. Auf dem Foto sieht man viele Muslime am heiligen Schrein von Imam Abbas in Kerbela. Mit dem Opferfest wird an eine Geschichte aus dem Koran erinnert: Prophet Ibrahim war bereit, Allah seinen Sohn zu opfern. Doch Allah verhinderte es. Stattdessen wurde ein Lamm geopfert. Darum werden auch heute Tiere geschlachtet.

Dinosaurier im Sand! Im belgischen Middelkerke können die Besucher aktuell mehr als 50 Skulpturen aus Sand bewundern. Ein Team aus 30 Bildhauerinnen und Bildhauern, das aus der ganzen Welt zusammengekommen ist, hat dafür 6.000 Tonnen Sand verbraucht und vier Wochen an den "Dinos" gearbeitet.

Schach macht schlau Rund tausend Grundschulkinder haben auf dem Bremer Marktplatz an langen Tischen Schach gespielt. Nach Angaben der Bremer Bildungsbehörde handelte es sich dabei um das bundesweit größte Projekt dieser Art. Auch an Schulen wird in Bremen wöchentlich eine Stunde Schach gespielt. Denn: Schach macht schlau! Ziel ist, die Bildungschancen aller Kinder zu verbessern.

Der Feuerspucker In der nordspanischen Stadt Pamplona wird nach zwei Jahren Coronapause wieder das San Fermín-Fest mit dem berühmten Stiertreiben gefeiert. Dieser feuerspeiende Stier ist harmlos und nur die Vorhut. Jedes Jahr werden allerdings etliche Menschen bei der Hatz verletzt. Gefeiert wird bis zum 14. Juli.

Ruhe vor dem Sturm Hunderte Tauben spazieren um zwei schlafende Pilger vor der Großen Moschee von Mekka. Ab Mittwoch werden in Saudi-Arabien rund eine Million muslimische Pilger zum größten Hadsch seit Ausbruch der Corona-Pandemie erwartet, unter ihnen auch 850.000 Gläubige aus dem Ausland. Der fünftägige Hadsch gehört zu den fünf Säulen des Islam.

Wohin geht's Richtung Klimaschutz? In Zeiten der weltweiten Energiekrise scheint der richtige Weg Richtung Klimaschutz vielfach nicht mehr klar: Gut, dass Aktivisten zur Erinnerung einen richtigen Schilderwald vor dem Bundesverkehrsministerium in Berlin aufgestellt haben. Tempo 100, mehr Zug und Fahrrad statt Auto - eigentlich ganz einfach, oder?

Gefangen im Wasser Nun heißt es Ausharren: Tropensturm Bonnie hat die Straßen von San Salvador, Hauptstadt des mittelamerikanischen Landes El Salvador, komplett mit Wasser geflutet. Nach Angaben der Rettungsdienste kam bei Starkregen und Gewitter eine 24-jährige Frau ums Leben, ein Mann wird vermisst. Auch in Nicaragua wütete der Hurrikan, mehrere Menschen starben.

Pferderennen als farbenfrohes Spektakel Jedes Jahr am 2. Juli und 16. August wandelt sich der Piazza del Campo, der wohl schönste Platz Italiens in eine brodelnde Wettkampfarena. In der toskanischen Stadt Siena treten zweimal im Jahr die Stadtteile zu einem der bekanntesten und härtesten Pferderennen Europas an. Das Rennen um das seidene Siegesbanner (Palio) dauert lediglich 75 Sekunden, die Vorbereitungen beginnen jedoch Monate zuvor.

Die Macht des Augenblicks Über der Skyline von Frankfurt am Main entlädt sich eines der vielen Sommergewitter - dieses Mal gesehen und festgehalten von der höchsten Erhebung des Taunus - dem Feldberg. In Deutschland gibt es zur Zeit viele Gewitter, denn warme Sommerluft trifft in hohen Lagen auf Polarluft. Diese reiben aneinander und entladen sich. So entstehen diese eindrucksvollen und wunderschönen Blitze.