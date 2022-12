Bild des Tages: Auch Schlangen haben eine Klitoris

Auch Schlangen haben eine Klitoris

Die Forscherin und ihre Kollegen haben mehrere weibliche Schlangen seziert. "Weibliche Genitalien werden im Vergleich zu ihren männlichen Gegenstücken auffallend oft übersehen, was unser Verständnis der sexuellen Fortpflanzung bei Wirbeltieren einschränkt", schreiben die Autoren der Studie, die in der Zeitschrift "Proceedings of the Royal Society B" veröffentlicht wurde.