Beim July-Morning-Festival ist der Name Programm: Es wird gefeiert, bis am ersten Juli die Sonne über dem Meer aufgeht. Das Festival geht auf die späten 1970er-Jahre zurück und lockte viele Anhänger der Hippiekultur an. Namenspate war das Lied July Morning der Rockband Uriah Heep. Heute wird nicht nur an der Küste gefeiert, sondern auch vielen Orten mit guter Sicht nach Osten.