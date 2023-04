Bedrohlich und faszinierend

Es brodelt in der Erde in Tunggularum auf Java. Der Ort liegt am Fuße des Merapi, zu deutsch: Feuerberg. Der ist einer der aktivsten Vulkane Indonesiens und macht seinem Namen gerade wieder alle Ehre. Der Merapi stößt dieser Tage fortwährend Aschewolken in den Himmel. Vorsicht gehört zum Alltag der Anwohner: Seit zweieinhalb Jahren gilt am Vulkan die zweithöchste Warnstufe.