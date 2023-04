Bild des Tages: Alles Oranje

Naturschauspiel an ungewöhnlichem Ort

Das Bild dieser Polarlichter wurde an der deutschen Ostsee aufgenommen, genauer gesagt am Strand in Wisch, in der Nähe von Kiel. Dass man die Lichter dort - mit etwas Glück - beobachten kann, hängt mit der Sonnenaktivität zusammen. Die ist derzeit besonders hoch und sorgt dafür, dass der so genannte Sonnenwind auch dort für Polarlichter sorgt, wo diese normalerweise nicht zu sehen sind.