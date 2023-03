Alle Räder stehen still ...

... wenn dein starker Arm es will. Dieser Text aus dem Jahr 1863 ist bis heute eines der bekanntesten Kampflieder der Arbeiterbewegung. Mit einem groß angelegten bundesweiten Warnstreik haben die Gewerkschaften EVG und Verdi am Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs in Deutschland lahmgelegt. Hier stehen S-Bahn-Züge still, dicht an dicht in einem Depot in München.