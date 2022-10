Der Betrachter im Auge des Betrachters

Die Sonne klettert langsam über Wolken- und Bergkamm, taucht die Landschaft in ein warmes, goldgelbes Licht: Sonnenaufgang am Wanzhou-Wasserfall im gleichnamigen Distrikt in Zentralchina. Dieses bei Touristen beliebte Motiv interessiert den Fotografen dieser Aufnahme nur mittelbar - er rückt die Betrachter in den Rahmen des eigenen Betrachtens, bringt so ein ganz anderes Bild von diesem Ort mit.