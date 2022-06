Nichts mehr im Fluss

Die irakischen Sumpfgebiete von Chibayish liegen am Euphrat, der um diese Jahreszeit üblicherweise seinen höchsten Wasserstand aufweist. Doch bis hierhin musste der größte Fluss in Vorderasien bereits sechs Stauseen durchfließen. Vor allem die Türkei kann die Wasserführung des Euphrat nahezu alleine kontrollieren. So ist das Marschland in Mesopotamien inzwischen fast vollständig ausgetrocknet.