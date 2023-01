Welt

Bild des Tages: Überfüllte Züge zu Bishwa Ijtema

In Zügen und oben auf Zügen, in Bussen oder auch zu Fuß: Hunderttausende Menschen kamen am Sonntag in Bangladesch zusammen. Sie beteten gemeinsam am Fluss Turag, zum Beispiel für Frieden auf der Welt.

Überfüllte Züge zu Bishwa Ijtema Eine Vollbremsung sollte dieser Zug in Bangladesch besser nicht machen: Zahlreiche muslimische Gläubige fahren in und auf den völlig überfüllten Waggons, um nach dem Jummah-Gebet anlässlich von "Bishwa Ijtema" nach Hause zu kommen. "Bishwa Ijtema" ist die zweitgrößte Versammlung von Muslimen weltweit nach der Hadsch in Mekka. Coronabedingt war sie die letzten beiden Jahre ausgefallen.

Brennendes Herz Dieser Feuerspucker am Strand von Gaza-Stadt hat seine Fähigkeit perfektioniert. Wem er dieses Herz widmet, bleibt aber sein Geheimnis.

Teure Flecken in Paris Zu den Markenzeichen der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama gehören die knallrote Topffrisur und Kunstwerke mit Punkten. Zum Start ihrer gepunkteten Louis-Vuitton-Kollektion setzt sie sich selbst als übergroße Figur in Szene, die das Luxusgeschäft auf der Champs-Elysees mit ihren bunten Punkten verziert. Bunte Flecken an und in einem der teuersten Fleckchen von Paris - das passt zusammen!

Ruhestätte ohne ewige Ruhe Der längst versunkene Dorffriedhof von Togoru: Die Taucher, die dieses Bild im Fidschi-Archipel aufnahmen, geben damit Zeugnis vom Klimawandel und seinen Folgen. Durch den Anstieg des Meeresspiegels versinken viele Küstendörfer der Region. Fidschi wird 600 Gemeinden umsiedeln müssen. Die meisten Toten von diesem Friedhof wurden vorab ins Landesinnere verlegt - mögen sie dort nun ewige Ruhe finden.

Der purpurfarbene Teich im Hildesheimer Wald Purpurfarben schimmert das Wasser in einem kleinen Teich bei Sibbesse. Sehr wahrscheinlich sind es Purpurbakterien, die das Wasser verfärben. Die Bakterien kommen häufig in Gewässern vor, die in einem schlechten Zustand sind. Betreten sollte man das Gewässer besser nicht, sagen Experten.

Anstrengender Wüstentrip Fast wie eine Ameise sieht der argentinische Biker Kevin Benavides auf seinem Weg entlang der endlosen Dünen Saudi-Arabiens aus. Die Rallye Dakar gilt als die bedeutendste Langstrecken- und Wüstenrallye der Welt. Einzelne Etappen haben eine Länge von über 800 km, der Großteil davon auf Wüstenboden. Die Fahrer sind fast jeden Tag unterwegs, abends wird oftmals das Fahrzeug repariert.

Beeindruckend, aber auch gefährlich Sie sind ein Traum und Herausforderung für Surfer - die Wellen an der portugiesischen Küste bei Nazaré. Sie können aber auch lebensgefährlich werden. Erst in den vergangenen Tagen kam der brasilianische Surf-Veteran Marcio Freire hier beim Wellenreiten ums Leben.

Schwimmendes Café Eine Mini-Version der Malediven? Nein, in Nakhon Pathom knapp außerhalb der thailändischen Hauptstadt Bangkok befindet sich ein schwimmendes Café. Das Café schwebt buchstäblich über dem Wasser und verfügt über hüttenähnliche Villen als Sitzgelegenheiten für die Besucher. Alles sehr ähnlich wie im Indischen Ozean auf den Malediven. Hoffentlich schmeckt der Kaffee auch gut.

Eis und Schnee in Harbin Der Songhua-Fluss im chinesischen Harbin ist derzeit zugefroren und bildet mit Eisblöcken einen interessanten Parkour für Spaziergänger. Doch die Eisblöcke haben einen Zweck. Zurzeit findet auch das Harbiner Internationale Eis- und Schneefest statt mit zahlreichen Eisskulpturen. Die Künstler schneiden daher das Eis aus dem Fluss in Blöcke, um sie im Anschluss für die Kunstwerke zu benutzen.

Schneelose Pyrenäen Schon seit Tagen herrschen in den Pyrenäen Schneemangel und hohe Temperaturen. So ist derzeit etwa die Hälfte der französischen Skipisten in den höheren Lagen geschlossen. In dem Skigebiet Peyragudes laufen die Schneekanonen auf Hochtouren, sie sollen wenigstens ein bisschen Ski-Vergnügen ermöglichen.

Riesensaurier über Santiago Beim internationalen Theaterfestival "Teatro a Mil" in Chiles Hauptstadt Santiago de Chile sind die Saurier los. Allerdings nur in Form von riesengroßen aufblasbaren Figuren. Hier schwebt ein besonders furchteinflößendes Exemplar über die Menge. Der Dinosaurier ist Teil der Performance "Saurier und die Zeugen des Weltraums".

Tierzählung im Zoo Während der jährlichen Bestandsaufnahme im Londoner Zoo müssen alle Tiere gezählt werden. Hier rechnet eine Tierpflegerin die Zahl der Pinguine zusammen. Insgesamt gibt es nach Angaben des Zoos rund 14.000 Insassen - die Angestellten stehen also vor einer Mammutaufgabe.

Das neue Jahr ruhig angehen lassen Auf seiner Reise nach Norden gönnt sich Walross Thor auf einem Steg im Jachthafen im nordenglischen Blyth ein Schlümmerchen. Der junge Bulle war bereits am Silvestertag rund 160 Kilometer südlich in der Stadt Scarborough aufgetaucht. Um das auf den Namen Thor getaufte Tier nicht zu verschrecken, war dort extra das Silversterfeuerwerk abgesagt worden. Wir wünschen Thor weiterhin entspanntes Reisen!

Besuch bei der "knochigen Dame" in Mexiko Viele sind getaufte Christen, doch sie verehren die "liebe Frau des Heiligen Todes": Santa Muerte. Der Kult ist offiziell geächtet. Für den Papst ist es gefährliche Götzenanbetung. Dennoch erfreut sich die Knochenfrau enormer, stetig wachsender Beliebtheit auf dem amerikanischen Kontinent. Santa Muerte hilft Armen, Ausgestoßenen, Kriminellen und vielen anderen, darunter auch der LGBTQ-Community.

Über sieben Wellen ins Jahr 2023 Brasilianer hüpfen gerne auf dem rechten Bein ins neue Jahr. Über sieben Wellen, das bringt - so der Glaube - Glück. Und ganz anders als man es von Karneval kennt, ist die Kleidung dabei so gar nicht farbenfroh, sondern meistens weiß. Dann steht dem "Feliz Ano Novo" nichts mehr im Wege.

Ein viel zu warmes Jahr - bis zum Schluss T-Shirt-Wetter am Starnberger See. Und das in den letzten Stunden des Jahres! Zu Silvester stieg die Temperatur nicht nur im Süden Deutschlands, sondern auch im Westen über die Marke von 20 Grad. So blieb sich das insgesamt viel zu warme Jahr 2022 auch bis zum Ende treu.

Baden für den Guru Amritsar im Nordwesten Indiens ist Heimstätte des "Goldenen Tempels". Es ist das bedeutendste Gotteshaus der Sikhs und liegt auf einer Insel im Amrit Sarovar. Der See gilt als heilig. Er spielt eine zentrale Rolle bei religiösen Feierlichkeiten zu Ehren der zehn Gurus der Sikhs. Dieser Gläubige nimmt ein Bad anlässlich des Geburtstags des zehnten Gurus Gobind Singh vor 356 Jahren.

Das Weltall ist eine Discokugel Das Museum Folkwang in Essen hat sich selbst ein Weihnachtsgeschenk gemacht: Die Lichtinstallation "Five Planets" von dem deutschen Künstler Mischa Kuball ist seit ein paar Tagen neu in der Sammlung. Die auf Discokugeln projizierten Namen von Jupiter, Mars, Merkur, Saturn und Venus tanzen durch den Raum, dass einem richtig schwindlig wird - wie bei Schwerelosigkeit im All, behauptet das Museum.