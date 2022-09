DW Nachrichten

Bilanz der Kanzlerreise in die Golfstaaten

Die Bundesregierung bekräftigt immer wieder, dass sie weg will von russischen Gas- und Öl-Importen. Was auch bedeutet, sie muss Alternativen finden. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sie in den Golfstaaten gesucht. Mit welchem Erfolg?