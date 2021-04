Bier im Pub (und Mick Jagger)

Einige Pubs in England öffneten schon mitten in der Nacht, andere zum Frühstück, und alle machten ein Riesengeschäft. Die Bestellungen - verglichen mit demselben Tag im Jahr 2019 - seien am Montag um 150 Prozent in die Höhe gegangen, hat jetzt der Branchenanalyst CGA berechnet, der Verkauf von Bier, Sekt und Wein stieg demnach um 115 Prozent.

Allerdings konnten schätzungsweise nur knapp 40 Prozent der Gaststätten im größten britischen Landesteil die Zapfhähne öffnen – das waren insgesamt etwa 41.100 Pubs und Restaurants. Sie brauchten nämlich ausreichend Plätze im Freien, um unter den nun geltenden Regeln öffnen zu können.

Pub-Besucherinnen in London, draußen

In der Not wurde dabei manche Straße zum „Garten": Im Londoner Stadtteil Soho sperrten Kneipenbesitzer auf einzelnen Strecken den Verkehr aus. Dabei war es draußen kälter als das Bier im Glas - in der Stadt herrschten am Montag winterliche Temperaturen. In Schottland, Nord-Irland oder Wales dürfen die Pubs nach geltenden Corona-Regeln erst später wieder aufmachen, in Schottland am 26. April.

"Irdische Freuden"

Der Ansturm auf die Pubs in England war jedenfalls gewaltig, zahlreiche Pubs sind auf Wochen ausgebucht. Allerdings verlangen Regierungsvorschriften, die Kontaktdaten der Gäste aufzunehmen. Dabei wird zwar explizit darauf hingewiesen, dass das Check-in nicht von der Nutzung technischer Geräte abhängig sein darf. Dennoch wurden vereinzelt ältere Gäste ohne Smartphone abgewiesen, die sich nicht per App einchecken konnten - was zu einem öffentlichen Aufschrei führte.

Kneipenfreund Mick Jagger (Archivbild)

Ein älterer Gast ließ es sich nicht nehmen, den Tag auf seine Art zu feiern: Mick Jagger veröffentlichte einen neuen Song: "Es ist ein Stück, das ich zum Ende des Lockdowns geschrieben habe", sagte der 77-jährige, "mit ein bisschen dringend nötigem Optimismus." Jagger nahm den Song zusammen mit Gitarrist Dave Grohl von den Foo Fighters auf. Der Refrain verspricht: "Es wird ein Garten irdischer Freuden werden" – oder, wesentlich weltlicher im Original: "… it's gonna be a garden of earthly delights."

