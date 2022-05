Namibia: "RENN"

Um den Beitrag aus Namibia ist eine Kontroverse entbrannt: In einer Petition kritisierten einheimische Künstler, das Projekt von "RENN", einem 64-jährigen weißen Künstler, zeige eine rassistische und kolonialistische Sicht auf indigene Völker. Daraufhin zogen sich die Hauptsponsoren zurück. Das Projekt "The Lone Stone Men of the Desert" wurde abgesagt.