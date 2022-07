Biden will Abtreibungsdekret unterzeichnen

Zwei Wochen nach der Abtreibungs-Entscheidung des Obersten Gerichtshofs will US-Präsident Joe Biden das Recht auf Schwangerschaftsabbruch per Regierungsdekret sichern. Bis der Kongress ein entsprechendes Bundesgesetz verabschiede, werde Biden "alles in seiner Macht Stehende" tun, um "die reproduktiven Rechte zu verteidigen und den Zugang zu sicheren und legalen Schwangerschaftsabbrüchen zu schützen", teilte das Weiße Haus mit.

Biden wird das Regierungsdekret noch an diesem Freitag unterzeichnen. Demnach soll das Gesundheitsministerium den Zugang zu Verhütungsmitteln und medikamentösen Schwangerschaftsabbrüchen sicherstellen. Zudem sollen die Daten von Frauen, die sich über Abtreibungen informieren, besser geschützt werden.

Unentgeltliche Beratung

Die US-Regierung versprach außerdem, die Sicherheit von Patienten und Kliniken zu gewährleisten. Justizministerium und die Rechtsabteilung des Weißen Hauses wollen darüber hinaus ein Team von Anwälten aufbauen, die unentgeltlich Frauen beraten oder vertreten, die wegen einer Abtreibung in juristische Schwierigkeiten geraten.

Protest gegen das Abtreibungsurteil im Juni in New York City

Vor zwei Wochen hatte der Supreme Court das seit fast 50 Jahren bestehende Recht auf Abtreibung gekippt und argumentiert, dieses sei nicht in der Verfassung verankert. Da es kein landesweites Gesetz gibt, das Abtreibungen erlaubt, liegt die Gesetzgebung nun bei den Bundesstaaten. Vor allem republikanisch regierte Bundesstaaten versuchten zuletzt, ein restriktives Abtreibungsrecht zu verankern. Teilweise wurden sie dabei aber von örtlichen Gerichten einstweilig gestoppt.

jj/uh (dpa, afp)