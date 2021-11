Biden und Xi suchen den Konsens

Wechselseitige Mahnungen und Appelle prägen den ersten Onlinegipfel zwischen US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi. Das Verhältnis zwischen den beiden Großmächten ist belastet wie seit Jahrzehnten nicht.

Montagabend in Washington, Dienstagmorgen in Peking: Joe Biden und Xi Jinping können sich in die Augen sehen