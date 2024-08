Biden und Harris lösen Begeisterung bei US-Demokraten aus

US-Präsident Joe Biden hat die Demokraten zum Auftakt ihres Parteitags auf Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris eingeschworen. Sprechchöre und frenetischer Applaus begleiteten Bidens Rede in Chicago.

Kamala Harris stehe für die Zukunft der Demokratischen Partei, betonte US-Präsident Joe Biden zum Auftakt der viertägigen Großveranstaltung in Chicago im Bundesstaat Illinois. Der 81-Jährige hatte erst im Juli nach wachsendem innerparteilichem Druck auf eine eigene Kandidatur für eine zweite Amtszeit verzichtet und damit den Weg freigemacht für einen Generationenwechsel.

"Harris ist zäh und erfahren"

Biden würdigte die 59-jährige Harris als eine Person mit Charakter. Die Wahl von Kamala als Vizepräsidentin der USA sei die beste Entscheidung gewesen, "die ich in meiner gesamten Karriere getroffen habe". "

Sie ist zäh, sie ist erfahren und sie hat eine enorme Integrität", sagte der US-Präsident. "Seid Ihr bereit, für Freiheit zu stimmen? Seid ihr bereit für Demokratie und für Amerika zu stimmen?", rief Biden in die Menge.

Obwohl er noch fünf Monate im Amt ist, hatte seine Ansprache auch schon Züge einer Abschiedsrede. Biden pries die Errungenschaften seiner Präsidentschaft an und sagte: "Amerika, ich habe mein Bestes für Dich gegeben." Er sprach von der Ehre seines Lebens, "als euer Präsident zu dienen".

Die Vorrede seiner Tochter Ashley beim Parteitag rührte Joe Biden zu Tränen Bild: Charles Rex Arbogast/AP Photo/picture alliance

Biden griff auch den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, Ex-Präsident Donald Trump, scharf an, gegen den Harris bei der Wahl am 5. November antritt. Er bezeichnete ihn als "Verlierer". Die US-Bürger rief er dazu auf, "eine Staatsanwältin" anstelle eines "verurteilten Straftäters" in das Präsidentenamt zu wählen.

Damit bezog sich Biden auf Harris frühere Tätigkeit als Generalstaatsanwältin des Bundesstaates Kalifornien sowie darauf, dass Trump von einer New Yorker Jury der Dokumentenfälschung in einer Schweigegeldaffäre schuldig gesprochen worden war. Trump ist damit der erste strafrechtlich verurteilte Ex-US-Präsident der Geschichte.

Der Demokrat Biden versprach Harris und ihrem Kandidaten für das Amt des US-Vizepräsidenten, Tim Walz, der "beste Freiwillige" im Wahlkampfteam zu sein.

Überraschende Ansprache von Harris

Für einen Überraschungsmoment sorgte ein kurzer Auftritt von Harris, der nicht angekündigt worden war. Sie dankte Biden für seine "historische Führung" in den vergangenen Jahren. Sie sei Biden "ewig dankbar" für seinen Dienst an der Nation und für alles, was er weiterhin für Amerika tun werde.

Kamala Harris trat überraschend schon am ersten Tag des Parteitags auf die Bühne Bild: Kevin Lamarque/REUTERS

Harris nutzte die Gelegenheit, die Delegierten auf den bevorstehenden Wahlkampf gegen Trump einzustimmen. "Lasst uns für die Ideale kämpfen, die uns am Herzen liegen. Lasst uns immer daran denken, wenn wir kämpfen, werden wir gewinnen", rief sie unter tosendem Applaus.

Die 59-Jährige war Anfang August in einem vorgezogenen elektronischen Votum zur Präsidentschaftskandidatin gekürt worden. Am Donnerstag soll Harris zum Abschluss des Parteitags offiziell ihre Nominierung annehmen.

Proteste pro-palästinensischer Demonstranten

Begleitet wurde der Beginn des Parteitags von Protesten mehrerer tausend pro-palästinensischer Demonstranten. Sie hatten sich in einem nahe gelegenen Park in Chicago versammelt. Die Protestierenden riefen dazu auf, die militärische Unterstützung der USA für Israels Vorgehen im Gazastreifen einzustellen.

se/wa (dpa, afp, rtr, ap)