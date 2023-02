„bewusst und unverzagt“

Mit diesem Sonntag beginnt die Passionszeit, die sieben Wochen bis Ostern. „Invokavit“ lautet der lateinische Name des Sonntages. Das heißt wörtlich übersetzt: „Er hat gerufen“ und bezieht sich auf die Zusage in Psalm 91: „Wenn er mich ruft, antworte ich ihm.“ Der Psalm wird im Gottesdienst musikalisch entfaltet. Die Zeit bis Ostern ist eine Zeit des Fastens, des Nachdenkens und des Innehaltens. „7 Wochen ohne Verzagtheit“, so heißt die evangelische Fastenaktion 2023. Darum geht es auch in der Predigt von Pfarrer Oliver Mahn über einen Abschnitt aus dem Buch Hiob. Hier stehen Hiobs Freunde im Mittelpunkt, die ihn besuchen und in einer schweren Lebenskrise an seiner Seite sind, mit ihm innehalten und schweigen.

Die nach dem Reformator Philipp Melanchthon benannte Melanchthonkirche liegt mitten im Veedel in Köln-Zollstock. Die Kirche ist eingebettet in ein Straßennetz mit weiß verputzten Genossenschaftswohnungen im Bauhausstil. Sie wurde 1930 nach den Plänen des deutsch-amerikanischen Architekten Theodor Merill erbaut — ebenfalls im Bauhausstil. Die weiße Kirche mit dem rechteckigen Glockenturm gehört damit zu den ersten Sakralbauten Deutschlands, in denen das Erdgeschoss als Gemeindezentrum dient und der eigentliche Kirchraum im ersten Stock liegt. Im Untergeschoss ist eine Turnhalle. Seit 1982 steht das Gemeindezentrum als Beispiel der Bauhausarchitektur unter Denkmalschutz. Der Kirchsaal mit einer Orgel von Willi Peter verfügt über eine ausgezeichnete Akustik.

Die Gemeinde pflegt in vielen Gruppen, Kreisen und Initiativen ein reges Miteinander, in dem auch diakonische Aufgaben und die Ökumene mit den beiden katholischen Kirchen im Stadtteil stets mitbedacht werden.