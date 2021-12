Bewerbungsverfahren

Interessenten, die am Masterstudiengang "International Media Studies" teilnehmen möchten, müssen sich über ein online-basiertes Bewerbungssystem bewerben.

Bevor Sie mit der Bewerbung beginnen, überprüfen Sie bitte, ob Ihnen alle erforderlichen Bewerbungsunterlagen zur Verfügung stehen:

Motivationsschreiben (auf Englisch, max. 700 Wörter; Schriftart: Arial, Schriftgröße: 10; Zeilenabstand: 1,5 mit Unterschrift und Datum )

) aktueller Lebenslauf (auf Englisch, im Europass-Format, mit Unterschrift und Datum )

) Hochschulabschlusszeugnisse aller akademischen Abschlüsse (inklusive Notenspiegel)

Nachweis über mindestens einjährige Berufstätigkeit im Medienbereich (NACH erstem Hochschulabschluss; Bewerber/innen um ein Stipendium benötigen den Nachweis über mindestens 2 Jahre Berufserfahrung nach dem ersten Hochschulabschluss). Als Nachweis Ihrer Berufstätigkeit können Sie eine Bescheinigung vom Arbeitgeber einreichen. Die Bescheinigung soll die medienrelevante Bezeichnung sowie Dauer Ihrer Tätigkeit, den Briefkopf des Unternehmens, das Ausstellungsdatum der Bescheinigung und eine Unterschrift des Arbeitgebers enthalten. Zu selbständigen Tätigkeiten und zur Projektarbeit finden Sie weitere Informationen in unserem FAQ.

Zertifikat der APS - falls Sie aus China oder Vietnam kommen und Ihren Hochschulabschluss dort erworben haben

Nachweis der Englischkenntnisse (mindestens Niveau C1 gemäß dem "Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen"). Wenn Sie einen Studiengang abgeschlossen haben, in dem Englisch die Unterrichtssprache war, können Sie eine offizielle schriftliche Bestätigung der Universität vorlegen.



Bewerber/innen für eines unserer zehn Stipendien müssen ihrer Bewerbung zusätzlich folgende Dokumente beifügen:

akademisches Empfehlungsschreiben Ihrer Heimathochschule (mit Briefkopf, Stempel der Universität, Unterschrift und Datum)

Empfehlungsschreiben des aktuellen Arbeitgebers (mit Briefkopf, Stempel der Organisation, Unterschrift und Datum)

ausgefüllter DAAD-Antrag (ausgefüllt, mit Datum und Unterschrift)

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist wird ein Auswahlgremium, bestehend aus Vertretern der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Universität Bonn, DAAD und der Deutschen Welle, über die Vergabe von Zusagen entscheiden.

Der Auswahlprozess erfolgt nach dem Verfahren und den Kriterien, die in der Masterprüfungsordnung (§ 3 Zulassungsvoraussetzungen und Anlage 4 Erläuterungen zum Auswahl- und Zulassungsverfahren) festgelegt sind. Zusätzlich zu den Zulassungsvoraussetzungen werden die in Anlage 4 unter "Eignungsprüfung" genannten Kriterien für Ihre Zulassung berücksichtigt, d.h. Qualifikation und Motivation, medienbezogene und internationale Erfahrungen, Kenntnisse im Bereich Medien und Entwicklungszusammenarbeit, Publikationen oder Referenzen. Telefonische Interviews werden nur bei Stipendiumsbewerbungen in der engeren Auswahl geführt.

Bitte beachten Sie, dass die Plätze für praktische Medienseminare begrenzt sind, was sich auf die Anzahl der Zulassungen pro Jahrgang auswirkt.

Im Falle einer positiven Entscheidung, über die wir Sie per E-Mail informieren, müssten Sie schnellstmöglich beglaubigte Kopien Ihre Bewerbungsunterlagen unserem Kooperationspartner, der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, übersenden. Beachten Sie, dass Sie alle Dokumente in original amtlich beglaubigter Form einreichen müssen. Falls diese weder in englischer noch in deutscher Sprache ausgestellt sind, müssen zusätzlich original amtlich beglaubigte Übersetzungen beigefügt werden. Falls in Ihrem Land vorgeschrieben, sollten auch Ihre Originaldokumente amtlich beglaubigt sein, um ihre Echtheit zu bestätigen.

Alle für das Bewerbungsverfahren notwendigen Dokumente und Informationen finden Sie auf unserer FAQ Seite.