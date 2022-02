Ein Bewerbungsgespräch ist eine herausfordernde Situation – vor allem wenn man es nicht in seiner Muttersprache führt. Viele Deutschlernende träumen von einer Ausbildung oder einem Job in Deutschland und müssen sich dieser Herausforderung stellen. Der Videokurs „Nicos Weg“ greift daher schon auf dem Niveau A2 alle Themen rund um Stellenausschreibungen und Bewerbungen auf und zeigt, dass man Bewerbungsgespräche üben kann – auch im Deutschunterricht.



So können Sie vorgehen:

Die Lernenden sollen dazu im Unterricht in Zweiergruppen ein Bewerbungsgespräch durchspielen. Zur Vorbereitung können Sie im Plenum Vokabeln rund um das Thema Bewerbung sammeln und an der Tafel festhalten. Dann sollten die Lernenden gemeinsam mit einer Partnerin oder einem Partner festlegen, um was für einen Job es in der Übung gehen soll. Teilen Sie anschließend an alle Lernenden das Arbeitsblatt aus, das diese zunächst selbständig ausfüllen. Ob es sich dabei um tatsächliche persönliche Angaben oder fiktive Daten handelt, spielt keine Rolle. Im nächsten Schritt führen die Lernenden dann in Zweiergruppen Bewerbungsgespräche. Dabei übernimmt jeweils eine Person die Rolle des Bewerbers oder der Bewerberin und die andere Person die Rolle des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin.



Falls der Kurs nicht zu groß ist, können Sie die Lernenden auch bitten, in den Zweiergruppen lediglich über die Bewerbungssituation zu sprechen und verschiedene Möglichkeiten durchzuspielen. Die eigentlichen Gespräche können dann auch im Plenum geführt werden, sollten sich aber auf maximal fünf Minuten beschränken, damit noch genug Zeit bleibt, um jedes Gespräch in einer Diskussionsrunde zu reflektieren. Hat der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin relevante Fragen gestellt? Konnte der Bewerber oder die Bewerberin von sich überzeugen? Lassen Sie die Lernenden ihre Einschätzung begründen.



Benötigte Materialien:

Lektion „Bewerbungsgespräch“ (Video)

Arbeitsblatt „Sich bewerben“



Niveaustufe:

B1



Das Format in Kürze:

Der mobile Online-Kurs Nicos Weg wendet sich an Anfänger und Fortgeschrittene. Die Lernenden begleiten den Protagonisten Nico durch unterschiedliche Alltagssituationen, die der junge Spanier in seiner neuen Heimat Deutschland auf Deutsch meistern muss. Dabei werden besonders die Themen Beruf und Arbeitsmarkt behandelt – etwa, wenn Nico ein Praktikum sucht, ein Bewerbungsgespräch führt oder mit einer Jobabsage umgehen muss.



Online-Angebote wie Nicos Weg können Lehrwerke perfekt ergänzen und eignen sich sogar für die Einbindung in den Präsenzunterricht. Damit das ganz einfach gelingt, gibt es zu jeder Lektion Lehrerhandreichungen. Die Lehrerhandreichungen finden Sie als PDF-Anhänge im Online-Kurs. Klicken Sie einfach im jeweiligen Lektionsmenü in den Bereich „Extras“. Das spezielle Aktivitätenbuch bietet besonders spielerische und kreative Unterrichtsideen, mit denen das Deutschlernen noch mehr Spaß macht!