Bewegende Pop- und Rocksongs der letzten Jahrzehnte

Es sind die elementaren menschlichen Themen, die Texte emotionaler Pop- und Rocksongs behandeln: Die große Liebe, die Unausweichlichkeit des eigenen Todes oder der Verlust einer geliebten Person, die entweder für eine Zeit oder für immer fortgeht.

Ein neues Jahr steht nun bevor – doch nicht nur: Mit dem 01. Januar 2020 beginnt zugleich ein neues Jahrzehnt. Das nehmen wir zum Anlass, zurückzublicken, auf Songs, die uns in der Vergangenheit bewegt haben – in diesem Jahr und in den letzten Jahrzehnten.

In 'Someone like you' singt Adele von einer verlorenen Liebe - ein Nummer-eins-Hit in den britischen Singlecharts

Unsere Rückschau beginnt in den 1950er Jahren und präsentiert einen erfolgreichen, emotionalen Song aus jedem weiteren Jahrzehnt. Darunter sind Hits, die in verschiedenen Ländern die Charts eroberten, von Elvis Presley bis Adele. Von einigen, wie beispielsweise von Cat Stevens beziehungsweise Yusuf Islams "Father and Son", gibt es heute zahlreiche Coverversionen.

Als Bonus haben wir einen besonderen Titel aus dem Jahr 2019 hinzugefügt: "Time Waits for No One" besticht nicht nur, weil der Text verkündet, was viele durch die Geschäftigkeit des Alltags häufig verdrängen; Unter die Haut geht der Song auch deshalb, weil sein Inhalt bei der Veröffentlichung längst traurige Wahrheit für seinen Interpreten geworden war. Freddie Mercury hatte diese Pianoversion des Liedes "Time" fünf Jahre vor seinem Tod im Jahr 1991 aufgenommen. Die Band Queen, dessen Frontmann Mercury war, hatte die Albumversion bereits über 30 Jahre zuvor veröffentlicht.

Ein emotional ergreifender Text allein ist aber noch kein Erfolgsgarant. Entscheidend sind auch Melodie, Tonart und Rhythmus sowie gegebenenfalls der Starfaktor des Interpreten.

