Bewegende Momente: Was war Ihr emotionalstes Erlebnis?

Ausgelassen feiernde Menschen auf der Berliner Mauer: Diese Bilder gingen um die Welt und sorgen bei vielen Deutschen bis heute für eine Gänsehaut. Denn der Mauerfall im November 1989 und die darauffolgende Wiedervereinigung im Oktober 1990 gehören für Viele zu den besonders bewegenden Momenten in ihrem Leben. Familien, die jahrzehntelang getrennt waren, konnten sich endlich wieder in die Arme schließen. Und das Reisen zwischen Ost und West war plötzlich wieder möglich. Jedes Jahr feiert Deutschland daher am 03. Oktober den „Tag der Deutschen Einheit“. Wir wollen gern von Ihnen wissen, welches Erlebnis Sie in ihrem Leben besonders berührt hat. Schicken Sie uns ein Foto von Ihrem bewegendsten Moment!

Machen Sie mit – als kleines Dankeschön verlosen wir eine Armbanduhr im Euromaxx-Design. Einsendeschluss ist der 04.10.2018, 12 Uhr UTC. Wir drücken allen Zuschauern die Daumen!