Beten und Handeln - Die Kirche und der Krieg

In Zeiten des Ukraine-Krieges wird dieses Gebot auf vielfältige Art umgesetzt. Die Reportage "Beten und Handeln" zeigt dieses Engagement: In Gemeindehäusern entstehen Aufnahmelager für Geflüchtete,

im Ukraine-Café mitten in Berlin geht es um Gespräche und Perspektiven für die Zukunft, und nicht zuletzt wird mit Solidaritätskonzerten und Gottesdiensten auf die Hilfesuchenden zugegangen.

Sendezeiten:

DW Deutsch

SA 06.08.2022 – 00:00 UTC

SA 06.08.2022 – 04:30 UTC

SA 06.08.2022 – 12:00 UTC

SA 06.08.2022 – 17:03 UTC

SO 07.08.2022 – 08:15 UTC

SO 07.08.2022 – 15:03 UTC

SO 07.08.2022 – 21:30 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

SA 06.08.2022 – 00:00 UTC

SA 06.08.2022 – 04:30 UTC

SA 06.08.2022 – 12:00 UTC

SA 06.08.2022 – 17:03 UTC

SO 07.08.2022 – 15:45 UTC

SO 07.08.2022 – 21:30 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3