Besuchermagnet in Köln: 10. Gamescom eröffnet

Für Spielefans aus aller Welt ist sie ein fester Termin im Kalender: die Gamescom in Köln. Am Dienstag (21.8.) eröffnet die bereits zehnte Auflage. Auch sonst ist jede Menge los in der Metropole am Rhein.

Kostümierte Spielefans und Fachbesucher aus aller Welt - die 10. Gamescom verwandelt Köln wieder in eine bunte Spielemeile. Während der erste Tag dem Fachpublikum vorbehalten ist, dürfen von Mittwoch bis Samstag dann auch Privatleute die Spiele-Neuheiten ausprobieren. Zehn Gründe für Köln Dom - ein wahrhaft großes Wahrzeichen Er ist eines der beliebtesten Reiseziele Deutschlands: etwa 20.000 Menschen besuchen ihn - pro Tag. Der Dom ist über 700 Jahre alt, genauso lange wurde an ihm gebaut. Als Meisterwerk gotischer Architektur ist er seit 1996 UNESCO-Weltkulturerbe.

Zehn Gründe für Köln Altstadt - historische Mitte und Moderne Die Altstadt Kölns wurde im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört. Viele der historischen Fassaden wie hier am Fischmarkt wurden wieder aufgebaut und mischen sich nun mit funktionalen Bauten der 1960er Jahre. In den Gassen der Altstadt gibt es viele urige Kneipen, Restaurants und Brauhäuser.

Zehn Gründe für Köln Brauhaus - Traditionsbier Kölsch In den Brauhäusern offenbart sich ein Stück Kölner Lebensart: Gäste genießen hier ihr Kölsch. Es darf nur in Köln und Umgebung hergestellt werden. Serviert wird das helle Bier in der Kölschstange, einem schmalen 0,2-Liter-Glas. Dazu passen deftige Kölner Spezialitäten wie "Himmel und Äad", ein Gericht mit Kartoffelbrei, Apfelmus und Blutwurst.

Zehn Gründe für Köln Museen - von Altertum bis Gegenwart Kunst- und Kulturinteressierte haben in Köln einiges abzuklappern: Es gibt jede Menge Galerien und Ausstellungshäuser. Das Museum Ludwig etwa präsentiert neben zeitgenössischer Kunst auch Werke des Expressionismus und der Pop Art. In Köln findet jeder "sein" Museum: die Themen reichen von der Römerzeit über das Mittelalter bis zu Technik oder Schokolade.

Zehn Gründe für Köln Kirchen - Zeugnisse früher Pracht Im Mittelalter war Köln die größte Stadt des deutschsprachigen Raumes und ein wichtiges kirchliches Zentrum. Zahlreiche Sakralbauten zeugen bis heute von dieser Bedeutung, darunter allein zwölf Romanische Kirchen. St. Maria im Kapitol ist die größte von ihnen. In ihrem heutigen Aussehen entstand sie im 11. Jahrhundert. Vorher stand hier eine römische Tempelanlage.

Zehn Gründe für Köln Rheinpark - eine riesige Spielwiese Gegenüber vom Dom, direkt am Rhein gelegen, erstreckt sich der 40 Hektar große Rheinpark. 1912 wurde er angelegt, 2007 zum schönsten Park Deutschlands gekürt. Ausgedehnte Rasenflächen sind im Sommer Spielwiese für Fußballturniere und Grillabende. Mit der Rhein-Seilbahn kann man von hier aus über den Fluss schweben bis zum Kölner Zoo.

Zehn Gründe für Köln Karneval - Kölns fünfte Jahreszeit Eine Woche im Jahr ist Köln im Ausnahmezustand: Der Kölner Karneval gilt als eines der größten und bekanntesten Karnevalsfeste der Welt. Wichtige Vokabeln für Neulinge: "Alaaf" - Karnevalsgruß, der immer und überall gerufen wird, "Kamelle" - Süßigkeiten, die unters Volk geworfen werden und "Bützje" - Küsschen, die man zahlreich und gern auch an Fremde verteilt .

Zehn Gründe für Köln Messen - von Gamescom bis Art Cologne Köln ist weltbekannt als Messestadt: Auf der Gamescom, der Messe für Computerspiele, präsentieren Hersteller aus aller Welt jedes Jahr neue Hard- und Software. Kunstwerke aller Preissegmente wechseln auf Art Cologne, der ältesten Kunstmesse der Welt, ihre Besitzer. Alle zwei Jahre findet in Köln die Photokina statt, die weltweit bedeutendste Messe für Fotografie.

Zehn Gründe für Köln Vielfalt - Jede/r, wie sie/er mag Weltoffenheit und Toleranz - dafür steht Köln. Die Rheinmetropole gilt auch als Hochburg der Schwulen und Lesben. Einmal im Jahr findet der ColognePride statt, eine zweiwöchige Veranstaltung für die Rechte von Homosexuellen und Transgendern - die größte ihrer Art in Europa. Party-Höhepunkt ist der drei Tage dauernde Christopher Street Day am ersten Juliwochenende.

Zehn Gründe für Köln Rhein - Handelsweg mit Erholungswert Einer der unschlagbaren Vorzüge Kölns ist die Lage am Fluss - und an was für einem! Der Rhein ist der längste Fluss Deutschlands. Schon die Römer wussten den Standort zu schätzen und gründeten hier im Jahr 19 v. Chr. eine Siedlung. Bei einer Fahrt mit dem Ausflugsschiff kann man das Altstadt-Panorama mit dem Dom auf sich wirken lassen - oder man greift selbst zum Paddel. Autorin/Autor: Christina Deicke

Außerhalb der Messehallen erstrahlt die Stadt in besonderem Licht: Ab Dienstagabend startet am Rheinufer die Lichtinstallation "Light it up!", die die drei großen Rheinbrücken im Innenstadtbereich und viele Kölner Sehenswürdigkeiten illuminiert. Die Leuchtkunstaktion findet bis zum 26. August jeden Abend mit Beginn der Dämmerung statt. Außerdem begleitet ein mehrtägiges City-Festival mit Open-Air-Bühnen auf den Stadtringen die Spielemesse. Gut 500.000 Besucher aus aller Welt werden insgesamt erwartet. Vergangenes Jahr kamen mehr als 350.000 Besucher. Die Gamescom gilt als eine der wichtigsten Messen für Video- und Computerspiele weltweit. 2009 öffnete sie erstmals in Köln. Sie löste damals die Gamesconvention in Leipzig ab. fm/ ks (dpa, epd)

