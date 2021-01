Bestes Bauwerk 2020 steht in München

Das Gebäude stammt von dem niederländischen Architekturbüro MVRDV und N-V-O Nuyken von Oefele. "WERK12" ist ein programmatischer Titel, der gut in die Zeit passe. "Der Entwurf von WERK12 kombiniert eine einfache Form, ehrliche Materialien und transparente Fassaden", so die Jury. "Ein wesentliches Element des Entwurfs ist die Flexibilität der Räume. Die extra hohen Decken des Gebäudes - 5,5 Meter - ermöglichen Änderungen der Innenraumkonfiguration durch künftige Nutzer."

Die Glasfassade des Bürogebäudes zieren riesige Buchstaben - ein urbanes Kunstwerk, das in Zusammenarbeit mit den Künstlern Christian Engelmann und Beate Engl entwickelt wurde. "In einem fetten Schriftgrad werden gebräuchliche Ausdrücke aus deutschen Comics gezeigt. Die fünf Meter hohen Schriftzüge in Umgangssprache sind eine Hommage an die Graffitikultur", so die Begründung der Jury.

Das lichtdurchflutete Bürogebäude steht auf dem ehemaligen Pfanni-Gelände nahe des Münchner Ostbahnhofs. Das Industrieareal hat sich in den letzen Jahren zu einem sehr innovativen, experimentierfreudigen Stadtviertel entwickelt.

Finalist 2020: Entwurf des Büro "David Chipperfield Architects" für die James-Simon-Galerie in Berlin

Seit 2007 werden mit dem DAM-Preis des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt jedes Jahr herausragende Bauten in Deutschland ausgezeichnet, die sich durch ihre Kühnheit im Entwurf und eine sorgfältige handwerkliche Ausführung präsentieren. Nominiert werden im Vorfeld insgesamt 100 Architekturbauten. Mit dabei war in diesem Jahr auch das Dachgewächshaus in Oberhausen - ein Entwurf, der ebenso zukunftsweisend ist.

hm/mg(dpa/dam-preis.de)