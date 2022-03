Beschuss von Wohngebäuden in Kiew

Kriegsalltag in der Ukraine: Schäfchenwolken im Hinterland

Unser Korrespondent hat den Beginn des Kriegs in der Ukraine erlebt und ist seitdem in der Hauptstadt Kiew und in anderen Teilen des Landes unterwegs. Eindrücke vom Alltag im Krieg. Von Mathias Bölinger, Kiew.