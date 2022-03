Beschämt. Betroffen. Schuldbewusst.

„Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein“. Das ist eines der letzten Worte Jesu, er spricht sie am Kreuz an den Menschen neben ihm. Der Evangelist Lukas berichtet davon und dreht damit in seiner Passionsgeschichte den Scheinwerfer um: weg vom Gekreuzigten, hin auf die Menschen an Jesu Seite, so wie sie sind: Beschämt, betroffen, berührt oder schuldbewusst. Am Kreuz erfahren Menschen Vergebung und Befreiung – auch unter den Lasten von Krieg, Corona, Klimawandel und persönlichen Krisen. Darum geht es Dekan Jochen Wilde aus Passau in seiner Predigt zum Karfreitag.

Die Liturgie am Karfreitag gestaltet Prädikantin Astrid Wilde. Gemeinde, Solistinnen und eine Schola singen „O Haupt voll Blut und Wunden“ und „Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt“ sowie weitere traditionelle und auch neuere Choräle. An der Orgel und am Keyboard ist Kirchenmusikdirektor Ralf Albert Franz zu hören, bei dem auch die musikalische Gesamtleitung liegt. Außerdem wird Peter Tilch Saxophon spielen.