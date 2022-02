Bernd Fabritius: "Offene Diskriminierung eigener Staatsbürger"

Mit der Reduzierung des Deutschunterrichts um zwei Drittel habe Polen die Kinder eigener Bürger "in eine politische Geiselhaft" genommen, sagt Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, im DW-Interview. Es sei eine "offene Diskriminierung eigener Staatsbürger, die ihrem Staat Polen gegenüber immer loyal gewesen sind". Jungen Menschen werde damit die Identität geraubt, so Fabritius: "Wer sich an der jungen Generation vergreift, der schädigt kommende Generationen".