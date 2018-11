Berliner Humboldt Forum öffnet in Etappen

Der Stiftungsrat des Humboldt Forums hat in Berlin getagt und bekräftigt: Alles läuft nach Plan. Beschlossen wurde, was schon länger diskutiert worden war: die Eröffnung des Humboldt Forums in Etappen.

Besucher im Schlüterhof im Humboldt Forum am Tag der Offenen Baustelle im August 2018

Pünktlich zum 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt am 14. September 2019 soll das Gebäude fertig sein. Ende des Jahres soll die Eröffnungsfeier im Humboldt Forum steigen. 2020 eröffnen dann nach und nach die Dauer- und Sonderausstellungen.

Die Sammlungen des Ethnologischen Museums mit den großen Südseebooten und des Museums für Asiatische Kunst sind frühestens im Frühjahr 2020 wieder zu sehen.

Ethnologische Großexponate wie die Südsee-Boote beim Einzug ins Humboldt Forum

"Wir wollen das Gebäude auf diese Weise nach und nach erlebbar machen und die Neugier auf das, was man schrittweise geboten bekommt, wachhalten", so Kulturstaatsministerin Monika Grütters, gleichzeitig Stiftungsratsvorsitzende des Humboldt Forums.

is/ks (rbb)