Berlinale: Glanz, Glamour und Politik

Anne Hathaway spielt im Eröffnungsfilm

Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway spielt die weibliche Hauptrolle im diesjährigen Eröffnungsfilm "She Came to Me" von Rebecca Miller. Sie dankte der Berlinale dafür, mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskyj "einen Helden unserer Zeit" einzubeziehen. Selenskyj sprach am Abend zur Eröffnungsgala per Schalte zum Publikum und erinnerte daran, dass Politik und Kino zusammengehören..