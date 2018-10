Berlin: Reichstagskuppel temporär geschlossen

Norman Foster: Der Stararchitekt

Vielfach geehrt und mit Preisen überhäuft

Lord Norman Foster ist einer der ganz großen Architekten. Königin Elisabeth II. erhob ihn in den Adelsstand. Foster ist Ehrenmitglied im Bund Deutscher Architekten, gehört dem deutschen Orden Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste an, ebenso dem britischen Order of Merit. Auch mit dem Pritzker-Preis wurde der britische Architekt bedacht, der am 1. Juni 2015 seinen 80 Geburtstag feierte.

Autorin/Autor: Stefan Dege