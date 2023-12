Berlin in fünf Songs

Internationale Popstars und ihre Berlin-Songs: wir erzählen ihre Geschichten.

Berlin ist nicht nur Heimatstadt vieler erfolgreicher deutscher Musiker. Auch Legenden wie David Bowie oder U2 haben einige ihrer größten Songs in der ehemaligen Mauerstadt geschrieben. Songs, die heute Hymnen sind – aber wer kennt die Geschichten dahinter?

Bild: KEYSTONE/AP/dpa/picture alliance

Marlene Dietrich lebte schon seit mehr als 20 Jahren nicht mehr in der Stadt, als sie 1955 „Ich hab noch einen Koffer in Berlin“ veröffentlichte (obwohl sie tatsächlich immer mit 60 Koffern unterwegs gewesen sein soll). Berlin, ihre Heimatstadt, ist darin Sehnsuchtsort. Und das, obwohl sie aktiv gegen den Nationalsozialismus gekämpft hatte und vielen in der Heimat als Verräterin galt.

Bild: Rafael De La Camara/age fotostock Spain/picture alliance

1977 ist Berlin eine geteilte Stadt. David Bowie, längst ein Weltstar, sucht hier Abstand zu Ruhm und Stress. Und schreibt einen seiner größten Hits: „Heroes“: eine Hommage an den Mut und die Liebe im Schatten der Mauer. Heute gilt der Song als einer besten aller Zeiten.

Bild: Peter Klaunzer/dpa/picture alliance

Die Berlin-Hymne der frühen 2000er Jahre: „Dickes B“ der Berliner Dancehall-Reggae-Band Seeed. Dieser Song steht für gute Laune, Party und eine Leichtigkeit, die junge Leute aus aller Welt damals in die Hauptstadt zog.

Gibt es vielleicht sogar einen Sound von Berlin? Kultur Intensiv stellt fünf Songs und ihre Geschichten vor. Und erzählt damit auch die Geschichte der Stadt.

