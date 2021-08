Berlin erprobt PCR-Test-Konzept für Clubs

Seit den 1990er-Jahren hat sich die Club-Kultur der deutschen Hauptstadt zu einem gigantischen Wirtschaftsfaktor entwickelt: Noch 2019 spülte das Nachleben laut einer Studie 1,48 Milliarden Euro in die Berliner Stadtkasse. Nach gut 18-monatigem Pandemie-Tiefschlaf soll das Partyleben nun behutsam wieder zum Leben erweckt werden. Und das mit wissenschaftlichem Mehrwert.

Video ansehen 05:50 Illegale Corona-Raves: Wir haben während der Pandemie gefeiert

In einem Pilotprojekt sollen für das Wochenende vom 06. bis 08. August rund 2000 Besucherinnen und Besucher in sechs ausgesuchten Clubs feiern dürfen, wenn sie zuvor in ein Test-Konzept eingewilligt haben.

PCR-Test für die Clubs

Dieses sieht vor, dass alle Feiernden - ob geimpft oder nicht - vor dem Eintritt einen PCR-Test durchlaufen haben. Einfache "Bügerschnelltests" genügen nicht. Das Besondere: Einige Tage nach dem Event sollen sich die Teilnehmenden einem erneuten PCR-Test unterziehen. Initiiert und durchgeführt wird das Projekt "Clubculture Reboot" vom Branchenverband Clubcommission Berlin. Man brauche dringend eine Perspektive, Veranstaltungen ohne Maske und Abstand zu ermöglichen, sagt Clubcommission-Vorsitzende Pamela Schobeß in einer Presseerklärung des Verbands. Sechs Clubs machen bei dem Projekt mit, darunter der legendäre Kit-Kat-Klub, der zwischenzeitlich als Covid-Testzentrum diente, und das Kreuzberger Club-Urgestein SO36. Nicht mit dabei ist das Berghain, internationales Aushängeschild des Berliner Nachtlebens.

Testballon für den Kulturbetrieb

Finanziell unterstützt wird die Aktion von der Stadtregierung, dem Berliner Senat. Kultursenator Klaus Lederer verwies in einer Erklärung auf die Bedeutung des Versuchs für den gesamten Kulturbetrieb. Die Clubkultur brauche dringend eine Öffnungsperspektive - genauso wie die Bühnen und Museen. Die wissenschaftliche Begleitung durch die Berliner Kliniken der Charité gebe "einen Rahmen, in dem ausgelotet werden kann, was zukünftig gehen wird", so Lederer.

Clubben für die Wissenschaft

"Diese Tage sind sehr entscheidend für das Berliner Nachtleben", sagt Clubcommission-Sprecher Lutz Leichsenring. Doch nicht zuletzt soll das Projekt "Reboot Clubculture" Erkenntnisse liefern für die wissenschaftliche Erforschung der Pandemie. Ziel ist es, durch den Großversuch eine "temporäre SARS-CoV-2-freie Kohorte" zu schaffen: Infizierte werden vor der Veranstaltung herausgefiltert, um eine Virus-Übertragung während des restlos ausverkauften Events zu verhindern. Sollte sich das in den PCR-Nachkontrollen bestätigen, könnte diese Strategie für Kulturveranstaltungen auch jenseits des Dancefloors prototypisch werden.

Eine 10-Euro-Kaution soll die Party-Probanden zum zweiten PCR-Test motivieren. Kultursenats-Sprecher Daniel Bartsch setzt hingegen auf den "Solidargedanken und das Verantwortungsgefühl gegenüber der Gesellschaft und auch den Clubs", so Bartsch auf DW-Nachfrage. Der am Projekt beteiligte Mediziner Florian Kainzinger setzt darauf, das sich rund 80 Prozent der Studien-Teilnehmer nachtesten werden. Doch das genüge bereits, um die verbleibenden Infektionsketten nachzuverfolgen.

"Impfparty": Biontec trifft Techno

Und gleich im Anschluss an das "Reboot"-Projekt stellt sich die Berliner Partywelt abermals in den Dienst der Pandemie-Bekämpfung: Vom 09. bis 13. August rufen "Lange Nächte des Impfens", dazu auf, in Club-Atmosphäre mit DJ-Musik, am Rande der Tanzfläche den Arm freizumachen und sich impfen zu lassen.

Unterdessen rufen Clubbetreiber angesichts der Impffortschritte nach einer gänzlichen Aufhebung der Corona-Maßnahmen im Innenbereich ab Oktober. Die flächendeckenden Impfangebote entzögen die rechtliche Basis, weiterhin Grundrechte und die freie Berufsausübung einzuschränken, heißt es in einer Erklärung des Verbands der Musikspielstätten in Deutschland (LiveKomm). Clubkultur stehe für gesellschaftliche Freiräume. Sie dürfe "nicht am langen Arm der Pandemie verhungern". Im Sommer konnte immerhin im Freien gefeiert werden. Ab Herbst muss dann sicheres Tanzen auch in Innenräumen erlaubt sein.