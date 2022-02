Berlin: Einsatz für Obdachlose

Ihr Beruf bringt Kathy manchmal an ihre Grenzen - wegen der Schicksale vieler Obdachlose einerseits, aber auch, weil viel zu wenige Passanten hinschauen und Hilfe rufen, wenn sie einen Menschen in Not sehen. Viele Obdachlose in Berlin stammen aus Osteuropa, können sich nur schwer verständlich machen, haben oft auch psychische Probleme. Einige Male konnte selbst Kathy nicht mehr helfen. Trotzdem will sie weitermachen. Denn sie spürt: Bei ihrer Arbeit kann sie viel bewirken. Eine Reportage von Killian Bayer.