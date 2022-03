Video-Thema – Podcast ohne UT

Berlin: eine ukrainische Fotokünstlerin in Kriegszeiten

Viktoria Sorochinski arbeitet als Fotografin in Berlin. Ursprünglich kommt sie aus der Ukraine, in ihrem Werk beschäftigt sie sich mit ukrainischer Kultur und Tradition. Auch in Berlin bleibt sie ihrer Heimat verbunden.

Viktoria Sorochinski bei der Arbeit

