Bericht: Wieder Tausende Landminen-Opfer

Landminen, Blindgänger und Munitionsreste haben im vergangenen Jahr erneut Tausende Menschen verletzt oder getötet. Mindestens 4710 Menschen wurden laut dem neuen "Landminenmonitor" Opfer der geächteten Sprengkörper. Mehr als 1660 hätten ihr Leben verloren, über 3000 hätten Verletzungen davongetragen, erklärte die Internationale Kampagne zum Verbot von Landminen (ICBL) in Genf in ihrem neuen Report. In den weitaus meisten Fällen habe es Zivilisten getroffen, die Hälfte davon seien Kinder gewesen.

Viele Opfer aus Syrien und der Ukraine

Die meisten Opfer von Landminen und Munitionsresten wurden dem Bericht zufolge in Syrien registriert. Dort wurden 834 Fälle bekannt. Aus der Ukraine wurden 608 Fälle gemeldet. Inmitten des Krieges habe es dort einen Anstieg auf das Zehnfache gegeben, Russland habe seit seinem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 in großem Umfang Antipersonenminen eingesetzt. Im Jahr 2021 habe die Zahl der Fälle noch bei 58 gelegen.

Auch der Jemen und Myanmar hätten im vergangenen Jahr jeweils mehr als 500 Tote oder Verletzte durch Minen und Blindgänger gemeldet, hieß es weiter. In einer Reihe von Ländern, darunter Kolumbien, Indien, Myanmar oder in der Sahel-Zone, hätten auch nichtstaatliche bewaffnete Gruppen im vergangenen Jahr die Waffen in ihrem Kampf genutzt.

Ottawa-Vertrag von 1997 verbietet den Einsatz von Antipersonenminen

In ihrem "Landminenmonitor" analysiert die globale Kampagne jährlich die Umsetzung des Ottawa-Vertrags von 1997, der den Einsatz, die Herstellung, die Weitergabe und die Lagerung von Antipersonenminen verbietet. Derzeit gibt es 164 Vertragsstaaten. Der neue Einsatz von Landminen sei die größte Herausforderung, betonte das Anti-Rüstungs-Netzwerk, das 1997 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. "Der Vertrag über das Verbot von Antipersonenminen muss der Eckpfeiler aller Bemühungen sein", erklärte ICBL-Direktorin Tamar Gabelnick. "Nur wenn alle Staaten dem Vertrag beigetreten sind und ihn in vollem Umfang einhalten, werden die Gemeinschaften wirklich vor der Geißel dieser Waffen sicher sein."

Antipersonenminen seien Sprengkörper, die während und lange nach Konflikten Menschen töteten und verletzen, mahnten die Autoren des Berichts. Sie würden über, unter oder auf dem Boden platziert und explodierten durch die Anwesenheit, Nähe oder Berührung einer Person. "Nicht geräumte Landminen zerstören Lebensgrundlagen, verwehren die Landnutzung und unterbrechen den Zugang zu lebenswichtigen Dienstleistungen in mehr als 60 Ländern und Gebieten", erklärte das Netzwerk. Die Räumung von Landminen sei nicht nur ein erstrebenswertes Ziel oder eine Verpflichtung aus dem Minenverbotsvertrag, sondern ein humanitäres Gebot. Neben 33 Vertragsstaaten mit aktuellen Räumungsverpflichtungen seien 22 Nichtvertragsstaaten und fünf weitere Gebiete betroffen.

