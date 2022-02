Berührende Filme, beeindruckende Menschen: Danke, Berlinale!

Filme aus Afrika, für Afrika: Großes Kino in „kleinen“ Sprachen

"Ich kann es nicht erwarten, dass wir diesen Film auch in Südsudan zeigen", sagte Don Edkins (re.) von STEPS, hier mit dem Filmteam nach der Premiere in Berlin. Die südafrikanische Non-Profit-Organisation STEPS setzt sich dafür ein, Kino auch in ländliche Regionen Afrikas zu bringen. Dafür wird „No Simple Way Home“ auch in lokalen Sprachen untertitelt - denn nur so erreicht er die Menschen.