Familie im Kinderbuch

Das Kinderbuch "And Tango makes three" beruht auf der wahren Geschichte von zwei männlichen Pinguinen in einem New Yorker Zoo, die gemeinsam ein Küken aufziehen. Kritiker monierten, die Geschichte sei "für kleine Kinder ungeeignet" und habe "homosexuelle Untertöne". In Singapur, wo Homosexualität illegal ist, wurde das Buch in die Erwachsenenabteilung der Bibliotheken verschoben.